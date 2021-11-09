Казанские ученые исследовали формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казанском федеральном университете провели исследование по изучению иммунитета к коронавирусу, формирующемуся после вакцинации. Ученые пришли к выводу, что у привитых и переболевших COVID-19 он не отличается.

Исследование казанских ученых показали, что иммунный ответ вызывает даже одна доза вакцины. Вторая доза вызывает более сильный ответ, который обнаружили через 3 месяца после введения препарата. В исследовании использовалась вакцина «Спутник V».

— В наших исследованиях мы изучали иммунитет только через 3 месяца после иммунизации. Но на этом сроке иммунный ответ оставался сильным, что может свидетельствовать о формировании долговременного иммунитета, — объяснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанские ученые провели исследование совместно с Ливерпульским университетом Великобритании и Институтом инженерии и технологии Тапар. В нем приняли участие добровольцы из столицы Татарстана, сообщает медиапортал КФУ.

По последним данным, в республике первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 692 678 человек. Из них 1 127 854 татарстанца полностью вакцинировались от COVID-19



Татьяна Демина