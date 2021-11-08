Новости общества

12:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов коронавируса с ОРВИ и гриппом

11:57, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов коронавируса с ОРВИ и гриппом
Фото: realnoevremya.ru

В последнее время симптомы коронавируса стали напоминать ОРВИ и грипп, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

Так, пациенты чаще жалуются на боль в горле и насморк, реже — на потерю вкуса и обоняния. 30—50% случаев заболевания характеризуются проблемами со стороны ЖКТ.

Вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, у некоторых пациентов он наблюдается спустя несколько месяцев, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно врачи сообщили, что у около 20% заболевших наблюдается новый симптом — так называемые «ковидные пальцы», краснеющие как при обморожении. Медики связывают это с поражением сосудов и считают, что заболевших с такими симптомами стоит обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьезных последствий.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также