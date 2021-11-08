В Татарстане подтвердились 12 новых случаев смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились 12 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Среди них мужчины 1930, 1936, 1941, 1945, 1946, 1959, 1961 годов рождения и женщины 1941,1947, 1949 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 8 ноября в республике зарегистрировано 1069 случаев смертей от коронавируса.
За последние сутки в РТ выявили 239 новых случаев заражения вирусом. За весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 32 404 случая COVID-19. Также выздоровел еще 31 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 25 948 человек.
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