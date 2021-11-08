Количество выполненных ПЦР-тестов на COVID-19 в Татарстане выросло на 39% за месяц

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане количество выполненных ПЦР-тестов на COVID-19 выросло на 39% за октябрь 2021 года в сравнении с сентябрем того же года. Такие данные приводят эксперты медицинской компании «Инвитро».

Коммерческий директор «Инвитро» Маргарита Файкова считает, что это связано с текущей эпидемической обстановкой в регионе. По ее мнению, при сохранении такой обстановки подобные темпы роста спроса будут сохраняться в ближайшие несколько недель.

Самыми популярными тестами так называемой «ковидной линейки» в октябре стали на количественное определение уровня антител класса G (спрос на него вырос на 97%) и для определения наличия антител к SARS-COV-2 (спрос вырос на 124%). Также наблюдается рост заявок на вызов службы выезда на дом.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Роспотребнадзоре объяснили, почему бывает отрицательный ПЦР-тест при COVID-19. Это связано с тем, что вероятность обнаружить вирус снижается на четвертый-пятый день болезни.



Дарья Акимова