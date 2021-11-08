В Великобритании разработали ПЦР-тест, определяющий штаммы COVID-19

Британские ученые разработали новый метод, позволяющий точно обнаружить разные варианты коронавируса в образцах, взятых из носоглотки. Результаты исследования опубликованы на сайте medrxiv.

Метод назвали аллель-специфической зондовой ПЦР. С помощью него медики проверили около тысячи заболевших пациентов. Тест показал мутации, характерные для вариантов коронавируса альфа и гамма.

Преимуществами нового метода ученые называют его точность, которая выше, чем у обычного ПЦР-теста, и то, что он будет легко модифицироваться для обнаружения новых вариантов COVID-19 в будущем.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября в России выявили три случая заражения штаммом коронавируса «мю» и один случай заражения штаммом «лямбда». Лидирует в стране штамм «дельта».



Дарья Акимова