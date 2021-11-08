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Глава Ханты-Мансийского автономного округа сделала прививку от коронавируса шесть раз

19:29, 08.11.2021
Глава Ханты-Мансийского автономного округа сделала прививку от коронавируса шесть раз
Фото: admhmao.ru

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что сделала уже шесть прививок от COVID-19. Такое признание прозвучало на рабочей встрече с депутатами города Урай, когда Комарова отвечала на вопрос об отношении к иммунизации.

Как сообщила губернатор, вакцинация — это самое эффективное средство в борьбе с пандемией. Говоря о сделанных прививках, Комарова добавила, что участвует в исследовании и использовала препарат «Спутник V». Также она напомнила, что прививка от коронавируса позволит заболеванию протекать в более легкой форме, пишет «РИА Новости».

Фото: admhmao.ru

Недавно сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к вирусу достиг 48%. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 60 млн человек.

Диана Жиленкова
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