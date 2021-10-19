Главное о коронавирусе на 19 октября: четвертая волна продержится до января, COVID-19 «выключил» глобализацию
К декабрю Казань может достичь коллективного иммунитета
- С 8 по 17 октября число привившихся в Казани выросло с 1 500 до 7 350 в сутки. При сохранении такого темпа вакцинации коллективный иммунитет в 80% можно будет достигнуть в декабре 2021 года, заявил заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов. На сегодня в Казани привито 424 тыс. человек, что составляет 44,3% взрослого населения, или 54,2% от плана вакцинации 80% взрослого населения города. Количество вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 93 720 человек, или 36,1%.
- Мэр Казани Ильсур Метшин поручил Управлению здравоохранения исполкома совместно с Минздравом Татарстана увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса в городе. Кроме того, он велел увеличить часы их работы, чтобы люди могли сделать прививку после рабочего дня. Метшин сообщил, что выросшее за неделю в Казани количество вакцинированных подает надежду на скорое получение коллективного иммунитета.
- В Набережных Челнах вчера открылся пункт вакцинации от COVID-19 в гипермаркете «Мегастрой». Он будет работать ежедневно с 12:00 до 19:00.
Для желающих привиться организовали отдельный вход в прививочный пункт. Вакцинация проходит в порядке живой очереди без предварительной записи. За неделю первым компонентом вакцины от коронавируса в городе привились 13 915 человек. Всего же первым компонентом вакцинировались 151 990 горожан, вторым — 116 585.
- В Нижнекамском районе от COVID-19 вакцинировались 171 тысяча человек, это составляет 58% от план, доложил и. о. руководителя исполкома НМР Рамиль Муллин. Сейчас в Нижнекамском районе из 800 единиц коечного фонда больниц под COVID-госпиталь задействовали 400 коек. Около 2 000 человек лечится амбулаторно. В зависимости от дня от 250 до 300 человек находятся в COVID-госпитале.
- Предприниматели Татарстана могут получить консультацию по вопросам введения QR-кодов на бесплатной горячей линии, работающей по номеру: 8(843) 524-90-90. Обращения и вопросы от бизнеса принимает Фонд поддержки предпринимательства.
- В Татарстане с начала пандемии уволились 692 врача. В 2020-м году ушли на пенсию 376 врачей, за 9 месяцев этого года уволились еще 316 специалистов. При этом вернулись к практике 50 врачей.
Госдума снова рассмотрит включение вакцины от COVID-19 в календарь прививок
- Эксперты «Валдая» заявили, что коронавирус остановил глобализацию. По их словам, пандемия показала, что ее можно «буквально выключить в течение полутора недель по всему миру». Кроме того, они обратили внимание, что коронавируса стал первым мощным не военным потрясением за последние 75 лет, которое приобрело общемировое политическое значение.
- Госдума вернется к рассмотрению законопроекта о включении вакцины от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок. Инициативу могут принять уже в следующем месяце.
- В Санкт-Петербурге мероприятия и общественные места с 1 ноября можно будет посещать при предъявлении QR-кодов. Предъявлять QR-код или сертификат о перенесенной болезни, или справку о медотводе необходимо при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек.
- Число одновременно болеющих россиян может превысить 1 миллион уже 2 ноября, считает руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. К началу ноября количество новых случаев заболевания, выявляемых ежедневно, может превысить 37 тысяч. Еще на прошлой недели ученые заявляли, что миллионный порог может быть пройден 10 ноября при самом пессимистичном сценарии развития событий, однако темпы роста заболеваемости превзошли прогнозируемые.
- В Москве среди привитых от коронавируса разыграют десять квартир. В течение пяти недель каждую среду будут разыгрывать по одной. Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние россияне, у которых есть московский полис ОМС.
- Этой осенью жители России сделали ПЦР-тестов на выявление коронавируса в 9 раз больше, чем в прошлом году. Средний чек на услугу вырос почти на треть. По данным частных лабораторий и клиник за сентябрь и первую половину октября 2020 и 2021 годов, средняя стоимость ПЦР-теста выросла на 27% и составила 2 226 рублей. Объем продаж увеличился 807%.
- В Минтруде заявили о праве регионов рекомендовать переводить сотрудников на дистанционку. Сейчас федеральные власти отошли от практики рекомендации регионам, поскольку в каждом регионе России разная эпидемиологическая ситуация.
- В Калужской области вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Губернатор Владислав Шапша на заседании правительства озвучил постановление, в котором говорится, что должно быть привито не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг с учетом переболевших за последние шесть месяцев.
- Профессор вирусологии Александр Чепурнов и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считают, что четвертая волна коронавируса в России пойдет на спад к январю. На эпидемиологическую ситуацию может повлиять усиление темпов вакцинации и формирование коллективного иммунитета.
- Премировать привившихся россиян предложил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Также каждого вакцинированного он предложил страховать на 10 миллионов рублей — у граждан появится стимул, и вскоре государство гарантирует безопасность вакцины.
- Инфекционист Николай Малышев рассказал о случаях госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом. По его словам, они пока еще редкие, но есть уже летальные. Также о росте случаев желудочного COVID-19 коронавируса у детей в России рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
- В московском транспорте контролеры начали штрафовать за спущенную маску. Ранее контролеры штрафовали только тех, у кого нет масок вовсе.
- QR-коды вводят в Тульской, Ленинградской, Омской, Волгоградской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. QR-код потребуется для посещения музеев, театров, кинотеатров, боулингов и спортивных мероприятий. Работу общепита запретят с полуночи до семи утра за исключением доставки и самовывоза.
- Самыми потребляемыми лекарствами в России в период пандемии коронавируса стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол. Также в десятку наиболее продаваемых и востребованных лекарств в период новой коронавирусной инфекции в России вошли арбидол (продано 11 млн упаковок), дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 миллионов пачек), амоксицилин и эликсис (по 4 млн упаковок), левофлоксацин (более 3 миллионов).
- Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в борьбе с коронавирусом может помочь вещество Омега-3. Она способствует снижению свертываемости крови и помогает выработке веществ, которые подавляют воспаление.
- Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов посоветовал россиянам прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19. Приоритет вакцинации против COVID-19, однако тем, кто около шести месяцев назад переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа.
- В Подмосковье нашли и арестовали медработников, продавших более тысячи сертификатов о прививках. Врачи вносили необходимые данные на «Госуслуги». Реальную вакцинацию их клиенты не проходили.
- В Ростовской области будут госпитализировать только очень тяжелых пациентов с коронавирусом. На весь регион осталось 66 свободных коек. Освободившиеся койки не пустуют больше часа.
- В Екатеринбурге многодетная мать заявила в полицию о том, что соседи намеренно хотели заразить ее коронавирусом. После того, как она поругалась с ними из-за нарушения тишины, на получила от соседей письмо, в котором они написали о положительном результате на коронавирус.
Мировой лидер по распространению коронавируса — Латвия
В мире коронавирусом на 10.30 по мск заразились 241 133 110 человек, умерли 4 905 515 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 050 913). На втором — Индия (34 094 373). На третьей строке — Бразилия (21 651 910).
- Университет Хопкинса признал Латвию мировым лидером по распространению коронавируса. Согласно исследованию Университета Джона Хопкинса, в стране выявлено 7679,97 случаев COVID-19 на миллион жителей. На втором месте находится Барбадос, где 7125,28 случая на миллион человек, на третьем Грузия — 7106,18 случая.
- Тем временем в Латвии с 21 октября введут жесткий локдаун на четыре недели из-за коронавируса. Такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. Система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих.
- В США разрешат ревакцинироваться отличными от первого препарата вакцинами. Регулятор может указать, что бустерную дозу желательно получить того же производителя, но это не обязательно.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз экспортировал в разные страны за 10 месяцев текущего года свыше 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Произведенные в ЕС вакцины были отправлены в более чем 150 стран на всех континентах — от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от Южной Африки до Бразилии. Сейчас более 75% взрослого населения ЕС полностью вакцинировано.
- От осложнений после коронавируса в возрасте 84 лет умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Пауэлл был полностью вакцинирован от коронавируса, как отмечают в соцсети члены его семьи.
- В Белоруссии временно приостановили плановую медицинскую помощь в поликлиниках. Причиной решения стало совершенствование оказания медпомощи больным коронавирусом пациентам. В перечень медицинских услуг входят диспансеризация, скрининговые процедуры, реабилитационная помощь, физиотерапевтические мероприятия, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи.
- Израиль может начать принимать привитых «Спутником V» С 1 ноября. По прилету туристы должны будут пройти серологический и ПЦР-тесты. После получения уже в Израиле отрицательного результата ПЦР-теста и положительного серологического теста туристы, привитые «Спутником V», смогут выходить из самоизоляции.
- Группа ученых из Великобритании и Италии выявили связь между пульсом и смертностью от COVID-19. По расчетам учёных, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с повышает шансы на летальный исход на 14%. При этом скорость пульсовой волны у инфицированных коронавирусом выше, чем у здоровых, в среднем на 1,89 м/с.
- Европейский союз планирует запретить въезд гражданам Украины из-за ситуации с COVID-19. ЕС исключит Украину из «зеленого списка» стран, чьим гражданам разрешен въезд на территорию союза без каких-либо санитарных ограничений.
Ольга ШагиеваОбществоМедицина Татарстан
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