В Белоруссии приостановили плановую медпомощь в поликлиниках из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Белоруссии временно приостановили плановую медицинскую помощь в поликлиниках. Причиной решения стало совершенствование оказания медпомощи больным коронавирусом пациентам. Соответствующий приказ подписал глава Министерства здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В перечень медицинских услуг входят диспансеризация, скрининговые процедуры, реабилитационная помощь, физиотерапевтические мероприятия, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи.

Фото: Максим Платонов

Неделю назад из-за напряженной эпидемиологической обстановки приостановление плановой медпомощи допустили и в Калининградской области. Региональный министр здравоохранения Александр Кравченко сообщил, что врачи работают на пределе, также задействованы все возможные ресурсы.

Сегодня в России установлен новый суточный рекорд по числу заражений коронавирусом — 34 325 человек. Число смертей от COVID-19 также вновь приблизилось в максимуму.

Диана Жиленкова