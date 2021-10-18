В Набережных Челнах открылся еще один мобильный пункт вакцинации

В Набережных Челнах открылся пункт вакцинации от COVID-19 в гипермаркете «Мегастрой». Он будет работать ежедневно с 12:00 до 19:00.

Для желающих привиться организовали отдельный вход в прививочный пункт. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация проходит в порядке живой очереди без предварительной записи.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пациенты, которые получили первую дозу вакцины, второй компонент получат в той поликлинике, медработники которой проводили процедуру, сообщается на сайте мэрии Челнов.

В минувшую пятницу в городе начал работу мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «Тулпар».



Обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане ввели в прошлый понедельник. Она коснулась работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т. д.

Татьяна Леухина