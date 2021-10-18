При нынешних темпах вакцинации в Казани коллективный иммунитет выработается к декабрю 2021 года

Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов отметил, что в городе сохраняется напряженная обстановка по коронавирусу.



За прошедшую неделю количество вызовов скорой помощи по поводу ОРВИ и пневмонии составляло 500 в сутки, количество обращений в провизорные госпитали (инфекционную больницу, РКБ, горбольницу №7) в сутки увеличилось с 640 до 670.

На сегодня в Казани привито 424 тыс. человек, что составляет 44,3% взрослого населения, или 54,2% от плана вакцинации 80% взрослого населения города. Количество вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 93 720 человек, или 36,1%.

С 8 по 17 октября число привившихся выросло с 1 500 до 7 350 в сутки. При сохранении такого темпа вакцинации коллективный иммунитет в 80% можно будет достигнуть в декабре 2021 года.

Наплыв граждан потребовал увеличения количества врачей и медсестер в поликлиниках. Также увеличилось время работы прививочных пунктов. Открылись и новые пункты вакцинации: в офисе Сбербанка на проспекте Альберта Камалеева, 26/12, в ТЦ Kazan Mall, в магазинах «Мегастрой» на пр.Победы,101 и 2-я Азинская, 7А и Б.

Фото: Максим Платонов

В ТЦ «Южный» пункт вакцинации переехал на 1-й этаж и принимает посетителей без QR-кодов. Работает круглосуточный пункт в «Меге». За ночь в него обращаются до 300—340 жителей. В ТЦ «Парк хаус» работает пункт, где проводят повторную вакцинацию.

Вакцинация иностранных граждан проводится платно на базе городских поликлиник №7, 10, 18, 21, поликлиники горбольницы №18 и медико-санитарной части КФУ. Кроме того, выездные бригады вакцинируют трудовые коллективы.

По словам заместителя руководителя Управления здравоохранения Казани, в городе достаточное количество вакцины «Спутник V».

Элеонора Рылова