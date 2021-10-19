С начала пандемии в Татарстане ушли на пенсию почти 700 врачей

Фото: Максим Платонов

С начала пандемии в Татарстане ушли на пенсию почти 700 врачей. Так, за 2020 год на заслуженный отдых ушли 376 врачей, а за 9 месяцев 2021 года — еще 316 сотрудников. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день к работе вернулись 50 врачей, ранее ушедших на пенсию. Сейчас ведется работа по охвату медработников пенсионного возраста вакцинацией от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

В министерстве добавили, что в связи с нехваткой кадров были поданы обращения в высшие и дополнительные медицинские образовательные учреждения о возможности направления врачей-ординаторов для работы в медорганизациях и временных инфекционных госпиталях.

Всего в республике сегодня задействованы 17 713 медработников, 887 водителей скорой помощи, 9 115 сотрудников ведут работу по приему пациентов с коронавирусом.

В начале месяца Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года временное положение, с помощью которого оперативно назначаются страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом.



Диана Жиленкова