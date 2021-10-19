Исследование: спрос на ПЦР-тесты на коронавирус вырос в 9 раз

Этой осенью россияне сделали ПЦР-тестов на выявление коронавируса в 9 раз больше, чем в прошлом году. Средний чек на услугу вырос почти на треть, говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс», крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным частных лабораторий и клиник за сентябрь и первую половину октября 2020 и 2021 годов, средний чек на проведение ПЦР-теста вырос на 27% и составил 2 226 рублей. Объем продаж увеличился на 807% (в 9 раз).

Средний чек на выявление антител составил 1 090 рублей и вырос на 11%. При этом продажи тестов снизились на 20%. По лабораторным анализам в целом средний чек составил 1 380 рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Казань оказалась в списке девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит». В столице Татарстана откроют ПЦР-центры и усилят санитарный контроль в пунктах пропуска через границу.



Ольга Шагиева