В Минтруда заявили о праве регионов рекомендовать переводить сотрудников на дистанционку

Власти регионов самостоятельно могут рекомендовать перевод на удаленку в зависимости от эпидемиологической ситуации. Сейчас в стране создан удобный инструмент дистанционной занятости, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

— Все, что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли ведомство рекомендовать регионам переводить сотрудников на удаленку из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас федеральные власти отошли от практики рекомендации регионам, поскольку в каждом субъекте России разная ситуация, передает «РИА Новости».

В минувшую пятницу татарстанский оперштаб подготовил памятку для работодателей, в которой разъяснил порядок проведения обязательной вакцинации от коронавируса. Там напомнили, что если сотрудник может работать дистанционно, работодатель имеет право предложить ему выполнять работу удаленно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на такой формат работы. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к вакцинации. Также на прошлой неделе КАМАЗ объявил об отправке сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы, если те не имеют иммунитета к коронавирусу. К таковым относятся работники 65 лет и старше, которые не привились от COVID-19 или не перенесли инфекцию в последние полгода.



Татьяна Леухина