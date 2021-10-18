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В Нижнекамском районе привились 58% жителей от плана

20:16, 18.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамском районе привились 58% жителей от плана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамском районе от COVID-19 вакцинировались 171 тысяча человек, это составляет 58% от плана. Об этом на «деловом понедельнике» доложил и. о. руководителя исполкома НМР Рамиль Муллин.

На прошлой неделе муниципальный штаб принял решение о развертывании дополнительных шести стационарных пунктов вакцинации на базе диспансеров. Сейчас в Нижнекамском районе из 800 единиц коечного фонда больниц под COVID-госпиталь задействовали 400 коек. Около 2 000 человек лечится амбулаторно. В зависимости от дня от 250 до 300 человек находятся в COVID-госпитале, сообщается на сайте администрации Нижнекамска.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За выходные прививку от коронавируса в Татарстане сделали 33 230 человек. Всего по состоянию на 18 октября в республике провакцинирован 1 258 446 человек. Из них 987 370 граждан получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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