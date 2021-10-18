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В Челнах за неделю первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 13 тысяч человек

22:38, 18.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах за неделю первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 13 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах первым компонентом вакцины от коронавируса за минувшую неделю привились 13 915 человек. Всего же первым компонентом вакцинировались 151 990 горожан, вторым — 116 585.

Количество желающих пройти вакцинацию от COVID-19 растет с каждым днем, передают «Челнинские известия» слова заместителя руководителя управления здравоохранения города Айгуль Бургановой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Набережных Челнах открылся пункт вакцинации от COVID-19 в гипермаркете «Мегастрой».

Обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане ввели в прошлый понедельник. Она затронула работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т. д.

За выходные прививку от коронавируса в Татарстане сделали 33 230 человек. Всего по состоянию на 18 октября в республике провакцинирован 1 258 446 человек. Из них 987 370 граждан получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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