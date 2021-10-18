Систему QR-кодов для посещения общественных мест вводят в Петербурге с 1 ноября

В Санкт-Петербурге мероприятия и общественные места с 1 ноября можно будет посещать при предъявлении QR-кодов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Предъявлять QR-код или сертификат о перенесенной болезни или справку о медотводе необходимо при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятии численностью более 40 человек. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

Фото: pixabay.com

Также попасть в заведения общепита в Петербурге можно будет с 1 декабря по QR-коду или при предъявлении справки о наличии медотвода о вакцинации. Петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.



В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 3 097 случаев COVID-19, за весь период — 666 736. Умерли с начала пандемии 22 964 жителя города. Сейчас уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге составляет 58%. Первым компонентом привиты 2 026 070 человек, вторым — 1 892 624.

Татьяна Леухина