Татарстанские предприниматели могут получить консультацию по вопросам введения QR-кодов на горячей линии

Фото: Максим Платонов

Предприниматели Татарстана могут получить консультацию по вопросам введения QR-кодов на бесплатной горячей линии, работающей по номеру: 8(843) 524-90-90. Обращения и вопросы от бизнеса принимает Фонд поддержки предпринимательства, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Также по вопросам, связанным с новыми ограничениями, может проконсультировать интернет-ресурс «Проверенный бизнес». Его эксперты совместно с сотрудниками контрольно-надзорных органов разъяснят порядок работы в рамках новых антиковидных мер по телефону: 8(800)222-37-22 или через специальную форму на сайте.

Фото: Максим Платонов

Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Татарстане 11 октября. Соответствующее постановление Кабмин РТ опубликовал на прошлой неделе. Так, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.



Диана Жиленкова