Главное о коронавирусе на 8 октября: новые ограничительные меры в РТ, описание постковидного синдрома

Фото: Ринат Назметдинов

Каждый третий заболевший коронавирусом татарстанец — из категории 65+



В Татарстане за последние сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 27 640 случаев. Среднесуточный и средненедельный темп прироста составляет 0,3%. За весь период выздоровели 23 544 человека, в том числе 50 — за последние сутки. Умер 781 человек.



Кабмин Татарстана опубликовал постановление о введении антиковидных ограничений в республике с учетом санитарно-эпидемиологический ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступают в силу с понедельника, 11 октября. Так, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с кабмином РТ.



Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев заявил, что в связи введением в Татарстане QR-кодов о вакцинации коронавируса для прохода в торговые центры и на мероприятия будут открывать новые прививочные кабинеты. По мере роста необходимости будут открываться новые пункты вакцинации, включая мобильные, особенно в крупных городах.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировали семь новых случаев смерти от COVID-19. От вируса скончались мужчины 1941, 1946 и 1953 годов рождения, женщины 1940, 1944, 1949 и 1971 годов рождения. Причины смерти установили в результате аутопсии. Инфекция идентифицирована.



В ходе ежегодного послания Государственному совету РТ президент республики Рустам Минниханов заявил: «Формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, татарстанцы». Глава Татарстана отметил, что низкие темпы вакцинации от коронавируса сейчас наблюдаются в Буинском и Кукморском районах РТ.



Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева сообщила, что в сентябре каждый третий заболевший коронавирусом — из категории 65+. В августе эта доля заболевших была чуть более 20%. По словам Замалиевой, эта категория граждан наиболее подвержена рискам осложнений при заболевании COVID-19.

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах организуют вакцинацию бездомных людей. Пункт вакцинации появится между Органным залом и спорткомплексом «Олимпийский», где работает передвижная полевая кухня местного предпринимателя Рустама Гатина. Процедуру проведут медики из поликлиники №7. Перед ней пациенты пройдут медосмотр и консультацию у терапевта.



В регионах России продолжают вводить обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 566 человек. Число зараженных выросло до 7 717 356 человек, а выздоровевших — до 6 819 796 человек.



Зафиксировано 936 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 214 485 человек.



За последние сутки проведено 586 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 409 109 человек.

В России не выявлены осложнения при вакцинации от коронавируса у беременных женщин, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян. По ее словам, разговоры об осложнениях — это преувеличенные страхи, поскольку в России и в мире нет данных о них.

Минздрав России опроверг слова посла Евросоюза Маркуса Эдерера, сообщившего, что российская сторона не предоставила необходимые документы, которые ЕС запрашивал для начала процедуры взаимного признания COVID-сертификатов. В министерстве заявили, что по итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября.

Российский фонд прямых инвестиций тестирует вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы в комбинации с тремя иностранными препаратами: AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Тесты проводятся в Аргентине.

Также в РФПИ заявили об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» против дельта-штамма. Данные об этом фонд опубликует на следующей неделе. По словам главы организации Кирилла Дмитриева, «Спутник Лайт» обеспечивает лучшую защиту, чем большинство двухкомпонентных вакцин.



Фото: krskstate.ru

Российская биофармацевтическая компания «Петровакс» планирует начать промышленное производство китайской вакцины от коронавируса «Конвидеция» в 2022 году. Производство валидационных серий вакцины планируется начать до конца текущего года.



В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Среди них — работники торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, сотрудники МФЦ, транспорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты, доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, и органов власти. Также обязательной вакцинации подлежат работники детских игровых комнат, театров, гостиниц и туристических баз, учреждений санаторно-курортной деятельности. Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом до 20 октября, а вторым — до 20 ноября текущего года.

Обязательную вакцинацию вводят власти и в Пензенской области для ряда работников. К ним относятся чиновники, работники торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта и др. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 15 ноября, вторым — до 15 октября. В противном случае работников переведут на дистанционный режим работы.

Подобные меры предприняли на Ямале. Обязательную вакцинацию необходимо пройти сотрудникам медорганизаций, сферы образования, обслуживания населения, работникам учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления. Непривитых могут отстранить от работы или перевести на удаленку. Действие постановления не распространяется на людей, имеющих противопоказания.



Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели и в закрытом городе Снежинск Челябинской области. В обязательном порядке процедуру необходимо пройти сотрудникам сферы образования и обслуживания. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 1 ноября, вторым — до 1 декабря с охватом 60% от численного состава. Работникам с медицинским отводом необходимо предоставить соответствующий документ.

Фото: Максим Платонов

Новые противокоронавирусные меры вводятся с 11 октября и в Крыму. Работодателям необходимо перевести сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы. Для пенсионеров старше этого возраста также отменяется льготный бесплатный проезд в общественном транспорте до 1 декабря, поскольку большинство случаев заражения происходит именно в нем. Также на удаленку переведут как минимум 50% сотрудников государственных и муниципальных органов власти. В первую очередь на такой формат работы отправятся те, чье отсутствие не приведет к технологическим сбоям. Кроме того, предприятия, на которых привито менее 80% сотрудников, обяжут за свой счет тестировать невакцинированных работников один раз в неделю.



Со следующей недели новые меры вводятся и в Курске. Так, посещать общественные места теперь можно при предъявлении QR-кода, поскольку прямой причиной роста заболеваемости является низкий уровень вакцинации. Также в регионе усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса.



Узбекистан и Россия запустили совместное производство вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Максим Платонов

На Шпицбергене впервые с начала пандемии зафиксировали случай заражения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 236 773 597 человек, 4 834 565 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 158 989). На второй строчке — Индия (33 915 569), на третьей — Бразилия (21 532 558), на четвертой — Россия (7 575 825, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция ( 7 142 387).



Больше всего смертей зафиксировано в США (710 178). За ними следуют Бразилия (599 810), Индия (450 127), Мексика (281 121), Россия (209 752) и Перу (199 581).

Всемирная организация здравоохранения описала постковидный синдром. Так, им страдают по меньшей мере 10—20% пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через 3 месяца после инфицирования COVID-19 и длится до двух месяцев. Острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз. В числе основных симптомов — повышенная утомляемость, одышка, появление признаков когнитивной дисфункции и др.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные штаты в отличие от России и Китая поставляют вакцины от коронавируса безвозмездно. По его мнению, помощь другим государствам отвечает собственным интересам США. Байден отметил, что страна уже предоставила 180 миллионов доз вакцины в разные точки мира, а также приобрела достаточное количество препарата, чтобы каждый американец мог привиться.

Фото: wikipedia.org

Кризисный совет Латвии предложил объявить режим ЧП на три месяца. От власти представители совета намерены потребовать ввести обязательную вакцинацию всех сотрудников публичного сектора, ужесточить требования к работникам частного сектора, ограничить время работы магазинов, перейти на удаленный режим работы и сделать наличие сертификата о вакцинации обязательным условием для посещения всех магазинов, кроме продуктовых, а также публичных мероприятий. Решение должно будет утвердить правительство страны.

На Шпицбергене зафиксировали первого заразившегося коронавирусом человека. Им оказался российский моряк. Его забрали на вертолете с острова Бьорнойя в ночь на среду и перевезли в больницу города Лонгйир. К настоящему моменту моряк уже госпитализирован на материке.

Диана Жиленкова