Минниханов: формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, татарстанцы

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«Формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, татарстанцы», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ. Он обратил внимание, что с прошлого года система здравоохранения функционирует в экстремальных условиях.

— К сожалению, пандемия не закончилась, вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация. Это единственный способ борьбы с пандемией, — констатировал президент Татарстана.

Минниханов указал, что низкие темпы вакцинации от коронавируса сейчас наблюдаются в Буинском, Пестречинском и Кукморском районах РТ. Лидерами по прививочной кампании стали Актанышский, Новошешминский, Ютазинский районы — там привиты от СOVID-19 более 60% их взрослого населения.

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Накануне Кабмин Татарстана опубликовал постановление о введении антиковидных ограничений в республике с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступают в силу с понедельника, 11 октября. Так, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с кабмином РТ.



Татьяна Демина