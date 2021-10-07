В России в следующем году начнется промышленное производство китайской вакцины
Российская биофармацевтическая компания «Петровакс» планирует начать промышленное производство китайской вакцины от коронавируса «Конвидеция» в 2022 году. Об этом сообщила директор производственного комплекса компании Лариса Духина.
Производство валидационных серий вакцины планируется начать до конца текущего года. Вакцина будет поставляться на экспорт, передает ТАСС.
В сентябре первый замминистра промышленности и торговли страны Василий Осьмаков сообщил, что в России началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Препарат производят на экспорт.
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