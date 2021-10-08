ВОЗ описала постковидный синдром

От «длительного COVID», или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10—20% пациентов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием синдрома.

Недуг напоминает о себе примерно через 3 месяца после инфицирования COVID-19 и длится до двух месяцев. Острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основные симптомы постковидного синдрома: повышенная утомляемость, одышка, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.

ВОЗ посчитала, что подобные состояния, которые нельзя объяснить иными диагнозами, следует относить к постковидному синдрому.

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявляла в августе, что около трети переболевших COVID-19 спустя 3-4 месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела.



Татьяна Леухина