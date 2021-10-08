Минздрав России опроверг слова посла ЕС о задержке документов для COVID-сертификатов

В Минздраве России опровергли слова посла Евросоюза Маркуса Эдерера, который сообщил, что российская сторона не предоставила необходимые документы, которые ЕС запрашивал для начала процедуры взаимного признания COVID-сертификатов. Об этом пишет РБК.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в одном из интервью заявил, что Россия не предоставила документы, которые позволили бы взаимно признать цифровые ковид-сертификаты. В Минздраве России уверяют, что документы были отравлены еще 30 сентября.

«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — заявили на это в министерстве.

В сентябре университет в Австрии признал прививку «Спутником V» достаточной для допуска к занятиям. Это первое высшее учебное заведение в Австрии, которое признало сертификат вакцинации «Спутником V».

Ольга Шагиева