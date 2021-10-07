Узбекистан и Россия запустили совместное производство вакцины «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

В Узбекистане запустили совместное с Россией производство вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по итогам его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, продолжается активный культурно-гуманитарный обмен. Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами.

Вакцина «Спутник V» была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Она зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

Алексей Нечаев