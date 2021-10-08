РФПИ тестирует «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы для иностранных вакцин от COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» проходит испытания в качестве бустерной дозы в комбинации с тремя иностранными препаратами. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Bloomberg TV.

Препарат тестируют в комбинации с AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Тесты проводятся в Аргентине.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Дмитриев заявил, что РФПИ на следующей неделе опубликует данные об эффективности российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» против штамма «дельта».

Татьяна Леухина