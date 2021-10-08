Гинеколог заявила об отсутствии осложнений при вакцинации беременных

Фото: Максим Платонов

В России не выявлены осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

— Не замечено ни разу никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет, — цитирует специалиста «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Она добавила, что в мире примерно 150 тыс. женщин вакцинировались во время беременности, не зная о ней. К текущему моменту у них уже появились дети, а роды прошли без осложнений. По ее словам, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот COVID-19 оказывает отрицательное воздействие.

После перенесенного коронавируса у женщин снижается возможность забеременеть, в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом заявила ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. По ее словам, были изучены данные переболевших пациенток до болезни и после. Выяснилось, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин после 37 лет.

Алексей Нечаев