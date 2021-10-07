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Песков: в России пока не планируют стимулировать вакцинацию от COVID-19 на федеральном уровне

12:57, 07.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков: в России пока не планируют стимулировать вакцинацию от COVID-19 на федеральном уровне
Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

— На федеральном уровне — нет, — ответил он на соответствующий вопрос.

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обеспечивать вакцинированных россиян брендированным набором для персональной защиты и профилактики коронавируса. В этот набор могут входить комплект многоразовых масок и антисептиков.

Алексей Нечаев
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