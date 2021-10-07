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В Курске введут QR-коды для посещения общественных мест

11:05, 07.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Курске введут QR-коды для посещения общественных мест
Фото: Максим Платонов

Cистему QR-кодов для посещения общественных мест вводят в Курске с 11 октября из-за ситуации с COVID-19. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под председательством губернатора Романа Старовойта.

— Прямая причина роста заболеваемости — как раз низкий уровень вакцинации, — заявил губернатор.

Фото: Максим Платонов

В регионе усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Недавно сообщалось, что в Архангельской области вводятся QR-коды. Жители смогут попасть в заведения общественного питания и на массовые мероприятия только при наличии QR-кода или справки.

Алексей Нечаев
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