В Курске введут QR-коды для посещения общественных мест
Cистему QR-кодов для посещения общественных мест вводят в Курске с 11 октября из-за ситуации с COVID-19. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под председательством губернатора Романа Старовойта.
— Прямая причина роста заболеваемости — как раз низкий уровень вакцинации, — заявил губернатор.
В регионе усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.
Недавно сообщалось, что в Архангельской области вводятся QR-коды. Жители смогут попасть в заведения общественного питания и на массовые мероприятия только при наличии QR-кода или справки.
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