В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19

В Татарстане зарегистрировали семь новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1941 года рождения, 1946 года рождения и 1953 года рождения, женщины 1940, 1944, 1949 и 1971 годов рождения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате аутопсии. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в Татарстане подтвердился 781 случай смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в республике коронавирус выявили у 80 человек. Общее число заболевших в республике составило 27 554 человека.