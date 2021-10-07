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В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19

19:17, 07.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировали семь новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1941 года рождения, 1946 года рождения и 1953 года рождения, женщины 1940, 1944, 1949 и 1971 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате аутопсии. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане подтвердился 781 случай смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в республике коронавирус выявили у 80 человек. Общее число заболевших в республике составило 27 554 человека.

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