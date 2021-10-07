В РФПИ заявили, что «Спутник Лайт» эффективен против дельта-штамма

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на следующей неделе опубликует данные об эффективности российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» против штамма «дельта». Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, «Спутник Лайт» защищает от этого варианта коронавируса лучше, чем многие двухкомпонентные вакцины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы поделимся уникальными данными на следующей неделе, что против штамма «дельта», я говорю об этом впервые, «Спутник Лайт» обеспечивает лучшую защиту, чем большинство двухкомпонентных вакцин, — приводит «РИА Новости» его слова.

В конце августа медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет.



Татьяна Леухина