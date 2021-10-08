На Ямале ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Фото: Максим Платонов

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для ряда категорий населения Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба губернатора региона.

— На Ямале вводится обязательная вакцинация ряда категорий населения от коронавируса: сотрудники медорганизаций, сферы образования, обслуживания населения, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что у работающих вахтовым методом должны быть сертификаты о вакцинации. Действие постановления не распространяется на людей, имеющих противопоказания. Постановление предписывает обеспечить отстранение от работы и перевод на дистанционный режим непривитых лиц.

Ранее обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Ивановской, Вологодской и Рязанской областях.

Алексей Нечаев