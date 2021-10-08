Роспотребнадзора по Татарстану: в сентябре каждый третий заболевший COVID-19 — пожилой человек

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева сообщила, что в сентябре каждый третий заболевший коронавирусом — из категории 65+. В августе эта доля заболевших была чуть более 20%.

— Эта категория наиболее подвержена рискам соложения при заболевании новой коронавирусной инфекции, — отметила Замалиева.

На вакцинацию в сентябре записались 17 181 пожилой человек. Всего привито чуть боле 250 человек — 37% от плана.

Напомним, в Татарстане с 11 октября для лиц старше 65 лет, которые не вакцинированы от COVID-19 или не перенесли в течение последних 6 месяцев указанное заболевание, вводится режим самоизоляции. Также пожилых работников необходимо перевести на дистанционный формат работы.