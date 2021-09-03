В Аргентине после вакцинации «Спутником V» госпитализация потребовались в 0,0007% случаях
В Аргентине частота госпитализации после вакцинации российским «Спутником V» составила 0,66 случаев на 100 тыс. привившихся. Такие данные приводятся в последнем отчете министерства здравоохранения республики.
К 31 июля в Аргентине привили 11 368 961 дозу «Спутника V». В отчете не разделяются первый и второй компонент.
Нежелательные реакции организма, предположительно связанные с вакцинацией, зарегистрировали в 41 545 случаях. По данным отчета, госпитализация потребовалась только в 75 случаях, это составляет 0,0007% от общего количества введенных доз, пишет ТАСС.
Чаще всего вакцинированные «Спутником V» жаловались на головную и мышечную боль, повышенную температуру и боль в месте укола.
В начале июля Минздрав Аргентины опубликовал промежуточный отчет о ходе вакцинации в стране. В нем содержатся данные о частоте случаев побочных эффектов после применяемых вакцин: «Спутник V», Covishield и Sinopharm. По данным ведомства, «Спутник V» — самый популярный препарат.
Всего на 12,8 млн введенных доз специалисты зарегистрировали 45 728 случаев побочных эффектов. Большая часть из них пришлась на российскую вакцину — 40 445. Но если учитывать лишь тяжелые случаи побочных эффектов, после которых потребовалась госпитализация, то «Спутник V» занимает второе место (0,0027% случаев).
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