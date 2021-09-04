Ученые рассказали, что органы переболевших COVID-19 могут «стареть»

Органы людей, которые переболели коронавирусом, могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые. Об этом сообщает The New York Times.

В исследовании принимали участие 89 тысяч человек, переболевших COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подвергались воздействию инфекции. По словам специалистов, у 30-40-летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У 4 757 выздоровевших произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года, что эквивалентно старению органа на 30 лет. Газета уточняет, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.

Пока врачи не могут ответить на вопрос, почему почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови.

Во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что последствия коронавируса могут длиться 6—9 месяцев и более. Пациентов с осложнениями после COVID-19 нужно очень быстро выявлять во время углубленной диспансеризации.

По его словам, у пациентов, переболевших COVID-19, могут отмечаться неврологические, в том числе когнитивные, расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Татьяна Леухина