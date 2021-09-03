В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции умерли двое мужчин 1939 и 1948 годов рождения, две женщины 1949 и 1959 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии подтвердилось 692 случая смерти от COVID-19.
В республике за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 50 человек. Общее число заболевших достигло 25 610.ОбществоМедицина Татарстан
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