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В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

18:10, 03.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции умерли двое мужчин 1939 и 1948 годов рождения, две женщины 1949 и 1959 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии подтвердилось 692 случая смерти от COVID-19.

В республике за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 50 человек. Общее число заболевших достигло 25 610.

ОбществоМедицина Татарстан

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