Специальную Олимпиаду в Казани перенесли на январь 2023 года из-за коронавируса

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани в связи с пандемией коронавируса перенесли на январь 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства спорта России.



Международная организация Special Olympics (Специальная Олимпиада) приняла решение о переносе из-за распространения дельта-штамма COVID-19 в мире.

Решение принято совместно с правительством России и руководством Татарстана, а еще после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и центрами по контролю и профилактике заболеваний и экспертами в данной области.



Проведение соревнований было запланировано на 22—28 января 2022 года.

Фото: specialolympics.org

Сначала Игры планировали провести в феврале 2021 года в Швеции, но в декабре 2019-го страна отказалась от соревнований. В начале 2020-го Россия предложила стать организатором Игр.

Спортивная программа Игр в Казани включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку, а еще бегу на снегоступах.

Маргарита Головатенко