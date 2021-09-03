Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих в Россию из Великобритании

Фото: Максим Платонов (архив)

В России отменили самоизоляцию для прибывающих в страну из Великобритании. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Документом признано утратившим силу постановление Роспотребнадзора от 21 декабря 2020 года №43 «Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19».

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, в начале июля Роспотребнадзор объявил о новых правилах для россиян, въезжающих на территорию страны из-за рубежа. ПЦР-тестирование отменили для вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян при въезде в страну.

С 7 июля граждан, которые не делали прививку от коронавируса и не переболели инфекцией, по возвращении в Россию обязали соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус. С конца июля результат теста на COVID-19 таким лицам по возвращении из-за рубежа нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну.



Татьяна Демина