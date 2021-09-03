В Татарстане растет количество детей, заболевших COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане растет заболеваемость коронавирусом среди детей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Да, действительно, уже два месяца более тяжелые формы заболевания идут. Это связано с новыми штаммами и другими факторами, — рассказал он.

Несовершеннолетние стали чаще болеть COVID-19 с началом распространения штамма «дельта». При этом их вакцинация в России по-прежнему не разрешена — прививку от коронавируса делают только с 18 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

В качестве «ковидного» госпиталя для детей в Татарстане работает один из корпусов ДРКБ. Жаворонков заверил, что мест для зараженных достаточно, коечный фонд имеется.

С начала пандемии в Татарстане выявили 25 610 случаев заражения COVID-19, в том числе 50 за последние сутки. Вылечились от коронавируса 22 403 татарстанца.

В конце августа гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что необходимости для начала вакцинации детей от коронавируса сейчас нет.

Татьяна Демина