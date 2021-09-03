Россиянам посоветовали доверять только проверенным источникам информации о COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минздраве России рекомендуют гражданам доверять только проверенным источникам информации о COVID-19 и записываться на вакцинацию. Об этом сообщает RT.

Вопросы вакцинации вызывают спор в обществе. Кто-то верит в бесплодие, кто-то в чипирование, а кто-то и вовсе в контроль над населением. Часто мифы передаются из уст в уста и не имеют никакого отношения к правде. RT подготовил ролик с развенчиванием мифов о вакцинации против коронавируса.

Согласно последним данным, в России на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 45,4 млн человек. Завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки, 38,5 млн россиян.

