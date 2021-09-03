ЦИК Татарстана застраховал жизни и здоровье членов избиркомов всех уровней на время выборов

ЦИК Татарстана на период организации и проведения выборов 17—19 сентября застраховал более 22 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Их застраховали на случай нетрудоспособности вследствие травм или болезней, в том числе COVID-19. При этом в ЦИК республики количество вакцинированных сотрудников — 82%. В территориальных и участковых избиркомах 69% кадрового состава защищены от вируса: они вакцинированы или переболели.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан стал единственным российским регионом, разработавшим программу страхования членов избиркомов во время проведения голосований в условиях непростой эпидемиологической ситуации. В случае наступления страхового случая сотрудники комиссии могут рассчитывать не только на денежное покрытие, но и, например, на телемедицинскую консультацию в Центре сервиса «Теледоктор24».

Опыт Татарстана по страхованию членов избирательных комиссий отметили на федеральном уровне. ЦИК России рекомендовал регионам использовать его.

В августе Центральная избирательная комиссия Татарстана за месяц до выборов поставила в избиркомы республики средства индивидуальной защиты для членов комиссии и голосующих.