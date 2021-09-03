Роспотребнадзор: в ближайшие полгода масочный режим в Татарстане отменяться не будет

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о том, будет ли отменен масочный режим в Татарстане при достижении коллективного иммунитета в 60%:



— Мы вступили в сезон гриппа и ОРВИ, поэтому, конечно же, на этот сезон маски будут сохраняться. И вы знаете, что планка у нас теперь не 60% охвата населения коллективным иммунитетом, а все-таки 80%. Поэтому на сегодня в перспективе ближайшей, а это на ближайшие полгода, маски отменяться точно не будут. Чем быстрее мы привьемся от новой коронавирусной инфекции, тем раньше мы сможем вернуться к этому вопросу.

Фото:realnoevremya.ru (архив)

Недавно в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не нужно носить маски на улице, если только это не массовое мероприятие.