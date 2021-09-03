Вакцинацию от коронавируса прошли порядка 45,4 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 45,4 млн человек. Завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки, 38,5 млн россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Коллективного иммунитета к COVID-19 власти страны рассчитывают достичь уже этой осенью. Голикова отметила, что все зависит от граждан. Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо вакцинировать 90 млн человек, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую отечественную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее россиянам доступны такие разработанные российскими учеными препараты как «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Татарстане тем временем наблюдается тенденция по снижению количества вакцинированных за сутки. Этим обеспокоен президент республики Рустам Минниханов. первым компонентом вакцины от коронавируса в Татарстане, по последним данным, привились 1 004 946 человек.

Татьяна Демина