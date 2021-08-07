Больной коронавирусом в России заразил 1,5 тысячи человек

В России зафиксирован случай, когда один больной коронавирусом заразил ковидом полторы тысячи человек. Как рассказал ТАСС руководитель екатеринбургского филиала ГНЦ «Вектор» Александр Семенов, это максимальный случай суперраспространения вируса, который смогли отследить в нашей стране.

Статистика гласит, что один пациент, больной уханьским штаммом, заражает 2—3 человека. Носитель штамма «дельта» «дарит» коронавирус 5—6 человекам. А суперраспространитель заражает людей десятками и даже сотнями.



— Коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует... идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции, — говорит Семенов.

Он поясняет, что суперраспространитель — это тот, кто не соблюдает норм социального дистанцирования и пренебрегает всеми мерами безопасности. Доля таких людей в разных российских регионах довольно велика и может доходить до 80%.

Людмила Губаева