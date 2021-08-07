Башкирия выполнила план по вакцинации от коронавируса более чем на 50%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Башкирии прошли процедуру вакцинации от коронавируса более половины жителей от плана, сообщил глава РБ Радий Хабиров.



По его словам, республика подбирается к значению 1 млн вакцинированных. Сейчас — 990 тысяч человек вакцинированы первым компонентом. Всего планируется привить 1,9 млн человек, сообщает «Интерфакс»

Глава Башкирии отметил, что городское население вакцинируется лучше, «сельское требует больше убеждения». По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается стабильной.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июля Хабиров заявил, что в республике прививку от коронавируса сделали от 60 до 85% сотрудников министерств и ведомств. Месяцем ранее глава республики потребовал привить от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля. По его мнению, вакцинация госслужащих является требованием — нельзя убедить людей вакцинироваться, при этом самим отказываясь от прививки.

Маргарита Головатенко