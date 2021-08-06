Минздрав: во всех российских регионах есть запасы вакцин от СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Во всех регионах России на сегодня есть запасы вакцин от СOVID-19. Несколько дней назад в них направили несколько миллионов доз, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Он обратил внимание, что число граждан, которые не приходят для получения второй дозы вакцины от коронавируса, незначительно. «Это количество в пределах погрешности», — заявил представитель российского Минздрава.

По словам Фисенко, правительство страны каждую неделю рассматривает ситуацию с темпами вакцинации населения и наличием препаратов в регионах, пишет ТАСС.

Напомним, в России прививку от коронавируса сделали 38,9 млн человек. Такую цифру накануне озвучил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.



Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстан в общей сложности завезли более 1 млн доз вакцин от коронавируса. На этой неделе в республику поступило 115,8 тыс. доз «Спутника V».



Татьяна Демина