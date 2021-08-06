Росстат: в июне COVID-19 стал основной причиной смерти 388 татарстанцев

Фото: Максим Платонов (архив)

В июне 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 388 жителей Татарстана. Такие данные приводит Росстат.

У 49 из них вирус в организме подтвердился, у остальных 339 он лишь предполагается как основная причина летального исхода, но для подтверждения требуется провести дополнительные медицинские исследования.

Еще у четырех умерших в июне татарстанцев COVID-19 не является основной причиной смерти, однако он оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

В 27 случаях летальных исходов среди жителей Татарстана в июне коронавирус стал лишь сопутствующим заболеванием, но никоим образом не повлиял на наступление смерти.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего, по данным Росстата за июнь 2021 года, COVID-19 стал основной причиной смерти 19 988 человек. Еще в 3 374 случаях он предполагается таковым, но для подтверждения требуется провести дополнительные медицинские исследования.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Татарстане зарегистрирован 631 случай смерти от коронавируса.

Татьяна Демина