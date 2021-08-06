В Татарстане предприятия стали чаще нарушать антиковидные меры

В Татарстане управление Роспотребнадзора продолжает контрольно-надзорные мероприятия за объектами. В июле проверили 1 097 объектов, и в 18% из них (199) нарушали антиковидные меры, заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



В июле на проверенных объектах нашли в 1,5 раза больше антиковидных нарушений, чем в июне. Всего протоколов и санкций вынесено на 1,5 млн рублей, работу 11 объектов приостановили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основная доля нарушений приходится на продовольственные магазины (17% нарушений), объекты общепита (16%). Чаще всего сотрудники ведомства выявляют там следующие нарушения: несоблюдение масочного режима, дезинфекционного режима и входных фильтров.

Сейчас в Татарстане завершена работа 8 стационарных детских лагерей, продолжают работать 100 стационарных и 13 палаточных. 116 тысяч детей отдыхают. В июле провели 150 проверок, выявили нарушений порядка 11%, примерно как в июне. Частое нарушение — маски, дезинфекция и термометрия.

В республике пока не обсуждалось возобновление выдачи заведениям общепита разрешений на работу после полуночи, отметила Авдонина.

