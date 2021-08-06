Вакцинацию от коронавируса прошли более 39 млн россиян
В России на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 39 млн человек. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Из этого числа второй компонент вакцины от COVID-19 получили 30 млн россиян, пишет RT.
Сегодня первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратил внимание, что число граждан, которые не приходят для получения второй дозы препарата, незначительно. «Это количество в пределах погрешности», — заявил он.
В Татарстане, по последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 863 275 человек. Из них 642 587 получили второй компонент препарата.
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