Новости общества

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вакцинацию от коронавируса прошли более 39 млн россиян

19:12, 06.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинацию от коронавируса прошли более 39 млн россиян
Фото: Максим Платонов (архив)

В России на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 39 млн человек. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Из этого числа второй компонент вакцины от COVID-19 получили 30 млн россиян, пишет RT.

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратил внимание, что число граждан, которые не приходят для получения второй дозы препарата, незначительно. «Это количество в пределах погрешности», — заявил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, по последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 863 275 человек. Из них 642 587 получили второй компонент препарата.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также