Вакцинацию от коронавируса прошли более 39 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 39 млн человек. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Из этого числа второй компонент вакцины от COVID-19 получили 30 млн россиян, пишет RT.

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратил внимание, что число граждан, которые не приходят для получения второй дозы препарата, незначительно. «Это количество в пределах погрешности», — заявил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, по последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 863 275 человек. Из них 642 587 получили второй компонент препарата.

Татьяна Демина