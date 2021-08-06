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ВОЗ: требование вакцинации от COVID-19 не должно быть условием при поездках за рубеж

12:59, 06.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
ВОЗ: требование вакцинации от COVID-19 не должно быть условием при поездках за рубеж
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поездки за границу не должны быть связаны с требованием обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок, — приводит ТАСС его слова.

Во многом это связано с тем, что пока в мире нет равного доступа к вакцинам от COVID-19, поэтому не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, которые не могут привиться от инфекции.

В среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран.

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Правильно!!! А то дурь несусветная творится!!!
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