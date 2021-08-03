Исследование: отличники вакцинируются от СOVID-19 чаще хорошистов и троечников

Фото: Максим Платонов (архив)

Россияне, окончившие школу с золотой или серебряной медалью, вакцинируются чаще, чем те, кто учился на тройки (46% и 34% соответственно). При этом среди отличников этот показатель больше (40%), чем среди хорошистов (36%).

Процент медалистов, сделавших прививку от коронавируса, выше среди мужчин — 54%. Среди женщин он составил 41%.

39% россиян, учившихся в школе преимущественно на тройки, заявили, что не планируют делать прививку от коронавируса. Среди хорошистов такой позиции придерживаются 33%, среди отличников — 32%.

Еще не сделали, но планируют пройти вакцинацию от коронавируса 29% медалистов. Среди хорошистов этот показатель составил 31%, среди отличников — 28%, среди троечников — 27%, выяснили аналитики исследовательского центра портала Superjob.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян из всех округов страны старше 18 лет, имеющие аттестат об окончании школы.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Их разработчики заверяют, что они эффективны против коронавируса и его штаммов.

Татьяна Демина