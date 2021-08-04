Российская каратистка Чернышева пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Единственная представительница сборной России по каратэ на Олимпийских играх в Токио Анна Чернышева пропустит соревнования на турнире.

Российская спортсменка сдала положительный тест на коронавирус и не сможет выйти на татами по медицинским показаниям. Об этом сообщили в федерации каратэ России.

«Очень грустная новость пришла из Японии — наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», — написано в Инстаграме федерации.

Чернышева должна была выступить в категории до 55 кг, ее первый выход на татами был запланирован на 5 августа. 19-летняя спортсменка — единственная из сборной России, пробившаяся на Олимпийские игры после квалификационных турниров.

До этого времени каратэ не был представлен как вид спорта на Играх.

Напомним, ранее жители Токио протестовали против проведения Олимпиады-2020 из-за угрозы распространения коронавируса.